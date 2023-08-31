Московский зоопарк изменит график работы с 1 сентября. Вход и кассы будут будут открыты с 09:00. Гулять по территории можно будет до 20:00, при этом приобрети билет возможно до 19:00.

Уточняется, что до 19:00 посетители могут зайти через главный вход, вход у Детского зоопарка и у станции метро "Баррикадная". По выходным и праздничным дням с 10:00 до 18:00 будут работать дополнительные входы на Большой Грузинской улице и улице Красная Пресня.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.