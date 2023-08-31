Жителям столицы рассказали о фестивале "Сделано в Москве" на МУФ-2023

На площадке Урбанфорума в "Лужниках" можно побывать на фестивале "Сделано в Москве". Свою продукцию представляют 400 столичных брендов. Также можно попасть на спортивные тренировки. В программе представлены йога в гамаках и мастер-класс по игре в баскетбол.

В Гостином Дворе всех желающих научат танцевать хастл. В "Зарядье" можно попасть на кинопоказ, а в "Манеже" – послушать различные лекции по урбанистике. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.