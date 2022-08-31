Более 160 мероприятий пройдут в парках и культурных центрах Москвы ко Дню знаний. Об этом рассказала заммэра Наталья Сергунина.

Местами притяжения станут также библиотеки и концертные площадки. В программе – викторины, театральные постановки и показы мультфильмов.

Так, в парке "Кузьминки" творческая программа начнется в 13:00. Посетителей будут обучать графике и скетчингу, а также там проведут лекции по робототехнике.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.