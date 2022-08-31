Заторы в Москве достигли отметки 9 баллов

Ситуация на дорогах столицы оценивается в 9 баллов. Москвичи возвращаются с летнего отдыха.

По подсчетам ЦОДД, в городе уже три миллиона машин, а к середине сентября их станет еще больше. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.