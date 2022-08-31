Восьмибалльные заторы ожидаются вечером 31 августа в Москве

Заторы в 8 баллов ожидаются в столице 31 августа. Москвичи возвращаются с летнего отдыха. Самые загруженные направления – Варшавское и Ленинградское шоссе.

По подсчетам ЦОДД, на дорогах уже три миллиона машин, а к середине сентября их станет еще больше. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.