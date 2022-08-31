В Москве проверили безопасность учебных заведений. Сделали это росгвардейцы.

По легенде, они получили тревожный сигнал из школы на юго-западе столицы. Наряд Росгвардии вместе с охраной отработал последовательность действий в случае опасной ситуации. К пультам централизованной охраны подключено свыше пяти тысяч образовательных учреждений города.

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