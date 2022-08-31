Столичных водителей призвали избегать поездок по ТТК из-за заторов

ЦОДД просит избегать поездок по ТТК и возле крупных торговых центров. В Москве 31 августа ожидаются колоссальные заторы. Причем магистрали заполняют не только те, кто в последний день решил сделать покупки перед 1 сентября, но и отпускники.

Они массово возвращаются из поездок. Заторы ожидаются на дорогах, много людей и в аэропортах. Сколько это может продолжаться? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.