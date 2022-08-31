На Салтыковской улице привели в порядок территорию столичной школы № 2127

На Салтыковской улице привели в порядок территорию школы № 2127. Там появился огромный спортивный кластер. Основная концепция была разделить школьную территорию на несколько зон – спортивная, зоны для игры и ожидания.

Также вдоль лесопарка от улицы Николая Старостина до Городецкой улицы организовали пешеходный променад. Привели в порядок территорию и около Центра госуслуг района Новокосино. Все работы прошли в рамках программы "Мой район". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.