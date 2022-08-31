Парки и библиотеки Москвы подготовили более 160 мероприятий ко Дню знаний

Москва готовится ко Дню знаний. В парках и культурных центрах города запланировали более 160 мероприятий. Об этом рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина.

Местами притяжения станут библиотеки, концертные площадки. В программе – викторины, театральные постановки и показы мультфильмов. В парке "Кузьминки" творческая программа начнется в 13:00. Посетителей будут обучать графике и скетчингу, а также проведут лекции по робототехнике.

В Парке Дружбы будет кинопоказ, организованный совместно со студией "Союзмультфильм", начало в 19:00. В "Митино" организуют квест по экологии, а в "Филях" – выступление юношеских творческих коллективов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.