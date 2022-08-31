Бочкарев: началось строительство станции "ЗИЛ" Троицкой линии метро

Началось строительство станции "ЗИЛ" будущей Троицкой линии метро. Об этом сообщил заммэра Москвы Андрей Бочкарев.

Работы идут недалеко от улицы Лисицкого на территории бывшей промзоны в Даниловском районе. По словам Бочкарева, со станции можно будет перейти на одноименную платформу МЦК, а в перспективе – на Бирюлевскую линию.

Вся Троицкая линия метро протянется на 40 километров. Ее строят в несколько этапов. Линия соединит МЦК с Троицком и пройдет через Южный, Юго-Западный, Троицкий и Новомосковский округа. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.