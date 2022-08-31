В Москве ожидаются колоссальные заторы вечером 31 августа

ЦОДД попросил избегать поездок по ТТК и возле крупных торговых центров. В Москве ожидаются колоссальные заторы. Причем магистрали заполнят не только те, кто в последний день решил сделать покупки перед 1 сентября, но и отпускники. Они сейчас массово возвращаются из поездок.

Заторы ожидаются на дорогах, много людей и в аэропортах. Сколько это может продолжаться? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.