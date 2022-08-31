Москва объявила открытый набор сотрудников в новые скоропомощные комплексы. Их создали на базе шести крупнейших столичных клиник.

Как сообщили на сайте правительства Москвы, необходимо две тысячи специалистов. Это врачи 15 специальностей – терапевты, кардиологи, травматологи, нейрохирурги, медсестры и немедицинский персонал. Чтобы попасть в команду, необходимо пройти несколько этапов отбора. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.