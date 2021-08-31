Смотровые площадки построят на набережных в центре столицы

Новые смотровые площадки уже скоро откроются в столице. На набережных в центре города сейчас заканчивают монтаж балконов – они будут похожи на парящий мост в Зарядье. А ещё обстраивают спуски прямо к воде. Каролина Гречишникова оценила ход рабо

Отмечается, что три новые смотровые площадки сейчас возводят на Раушской и Софийской набережных. По словам строителей, работы находятся на финальной стадии. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.