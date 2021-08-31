В Москве стартовало строительство жилого квартала "Шагал" в рамках реконструкции территории бывшего завода ЗИЛ. Во вторник, 31 августа, прошла торжественная церемония заливки первого бетона.

Помимо различной недвижимости и жилья бизнес-класса, там появятся и важные социальные объекты: шесть детских садов, две школы, поликлиника.

Как рассказали представители компании-застройщика, "Шагал" станет первым жилым проектом в пределах МКАД, где будут сочетаться дома абсолютно разных форматов и стилей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.