Смотровые площадки на острове Балчуг будут напоминать парящий мост в "Зарядье"

На острове Балчуг скоро появятся три новые смотровые площадки: две на Раушской набережной и одна – на Софийской. По форме они будут напоминать парящий мост в "Зарядье", сообщил заместитель директора ГКУ "УКРиС" Алексей Калуцков.

"По аналогии как бы задумана архитектура и смысл моста "Зарядье" парящего. То есть только в миниатюрном стиле. Строительная часть готова. Идет сейчас отделка. Стекла уже смонтированы. Делаем как раз подсветку и в ближайшее время навесим уже сейчас стеклофибробетон", – рассказал Калуцков.

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