Москвичам рассказали о смотровых площадках на острове Балчуг

На набережных острова Балчуг появятся видовые балкончики. Специалисты проведут монтаж трех смотровых площадок над Москвой-рекой: двух – на Раушской набережной и одной – на Софийской.

Они сконструированы из металлокаркаса и архитектурного бетона. По форме балкончики будут напоминать парящий мост в парке "Зарядье". По периметру установят надежные ограждения из прозрачного ударопрочного стекла. Также предусмотрена система отведения дождевой воды.

Каждая площадка способна вместить до 7–10 человек. Их установку завершат в начале сентября. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.