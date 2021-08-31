Три смотровые площадки появятся на набережных острова Балчуг в Москве к началу сентября

Смотровые площадки в форме видовых балкончиков появятся на набережных острова Балчуг в сентябре.

Две площадки расположатся на Раушской набережной, еще одна – на Софийской. Их сконструируют из металлокаркаса и архитектурного бетона.

По периметру видовых балкончиков предусмотрены ограждения из прозрачного ударопрочного стекла. Кроме того, конструкции дополнят системой отведения дождевой воды. Вместимость смотровых площадок составит 7–10 человек. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.