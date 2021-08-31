В ВАО построили 103 новых парковочных места

Более сотни новых парковочных мест построили на востоке Москвы. В Юго-Восточном округе сделали "вафельницу" на одном из перекрестков. Еще в нескольких столичных районах изменили схемы движения.

Все для того, чтобы автомобилистам было проще передвигаться по городу и меньше стоять в заторах.

Подробнее о том, как в целом в последнее время изменилась дорожная ситуация в Москве, – в эфире телеканала Москва 24.