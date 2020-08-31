Реконструкцию станции МЦД-2 Подольск планируют завершить в октябре

Реконструкцию конечной станции МЦД-2 "Курско-Рижский" Подольск планируется завершить в октябре 2020 года. Об этом сообщили в Московской железной дороге.

Взамен старых платформ возведены две новые "островные" и одна "береговая" с навесами, современной навигацией и освещением. Реконструирован подземный переход, расширены выходы, установлено шесть эскалаторов и четыре лифта.

Это третья станция на МЦД-2, реконструкция которой завершается в текущем году. Также на втором диаметре ведется строительство новых станций Марьина роща, Печатники и Щукинская. Стартовала масштабная реконструкция участка Каланчевская – Курская. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.