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31 июля, 14:30

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Новости градостроительного комплекса Москвы

Новости градостроительного комплекса Москвы

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На востоке столицы возводят современный жилой квартал на месте бывшей промзоны Кирпичные улицы, сообщил Сергей Собянин. В настоящий момент к завершению подошло строительство детского сада. Со временем там же появятся еще несколько образовательных объектов.

"До конца 2026 года девелоперы возведут в ТиНАО 15 современных детских садов совокупной площадью почти 62 тысячи квадратных метров. Сейчас там ведется активное строительство", – отметил заммэра Владимир Ефимов.

Новые объекты образования смогут посещать около 3,6 тысячи дошкольников. По проекту строительства специалисты обустроят групповые ячейки с игровой, спальной и буфетной зонами, физкультурные и музыкальные залы.

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