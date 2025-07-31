Новости градостроительного комплекса Москвы

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном градостроительстве.

На востоке столицы возводят современный жилой квартал на месте бывшей промзоны Кирпичные улицы, сообщил Сергей Собянин. В настоящий момент к завершению подошло строительство детского сада. Со временем там же появятся еще несколько образовательных объектов.

"До конца 2026 года девелоперы возведут в ТиНАО 15 современных детских садов совокупной площадью почти 62 тысячи квадратных метров. Сейчас там ведется активное строительство", – отметил заммэра Владимир Ефимов.

Новые объекты образования смогут посещать около 3,6 тысячи дошкольников. По проекту строительства специалисты обустроят групповые ячейки с игровой, спальной и буфетной зонами, физкультурные и музыкальные залы.