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Новости

31 июля, 21:00

Город

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 31 июля

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 31 июля

Новости часа: более 250 стартапов создано в обновленной "Академии инноваторов"

В Москве планируют отреставрировать мемориальный комплекс "40 лет Победы"

Что ждет гостей форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030"

Новости часа: ТиНАО стали лидером по вводу недвижимости с начала 2024 года

Новости часа: в Москве будет 4 остановки высокоскоростной магистрали до Петербурга

Новости часа: прием заявок в "Академию инноваторов" продлится до 12 сентября

Собянин: выставочные залы Москвы делают искусство доступным для каждого

Новости часа: Собянин рассказал о строящихся дорогах и транспортных развязках Москвы

Мультиспортивная площадка откроется в "Лужниках" в рамках фестиваля "Москва 2030"

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 31 июля. По прогнозам Гидрометцентра, в столице ожидаются грозы до конца дня. При этом ветер будет усиливаться до 15 метров в секунду.

Станцию метро "Коммунарка" переименуют в "Новомосковскую". Название решили обновить символично. Таким образом в Москве хотят отразить значимость первого пересадочного узла в ТиНАО.

Госдума запретила продавать энергетики несовершеннолетним. Постановление вступит в силу с 1 марта следующего года. Закон обязывает продавцов отказывать в продаже таких напитков детям и покупателям, которые не предоставят подтверждающий возраст документ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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