Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 31 июля. По прогнозам Гидрометцентра, в столице ожидаются грозы до конца дня. При этом ветер будет усиливаться до 15 метров в секунду.

Станцию метро "Коммунарка" переименуют в "Новомосковскую". Название решили обновить символично. Таким образом в Москве хотят отразить значимость первого пересадочного узла в ТиНАО.

Госдума запретила продавать энергетики несовершеннолетним. Постановление вступит в силу с 1 марта следующего года. Закон обязывает продавцов отказывать в продаже таких напитков детям и покупателям, которые не предоставят подтверждающий возраст документ.

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