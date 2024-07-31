Москвичам рассказали, как провести свободное время 31 июля

Для жителей столицы составили культурную афишу на 31 июля. В нее вошли фестиваль, выставка и кинопоказ.

Так, в рамках фестиваля "Лето в Москве" на сотнях городских площадок продолжаются культурные спортивные и познавательные активности. Кроме того, в ГМИИ имени Пушкина можно посетить выставку "Подруги. К юбилею Варвары Степановой", а в летнем кинотеатре в саду имени Баумана – показ фильма "Не могу сказать "Прощай".

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