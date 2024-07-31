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31 июля, 08:00

Город

Москвичам рассказали, как провести свободное время 31 июля

Москвичам рассказали, как провести свободное время 31 июля

Общая сумма сделок на столичном портале поставщиков превысила 55 млрд рублей

Самый массовый урок ламбады в РФ прошел в Москве

Сергей Собянин рассказал о строящихся дорогах и транспортных развязках Москвы

Около четырех тыс человек посетили столичные центры ментального здоровья

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Для жителей столицы составили культурную афишу на 31 июля. В нее вошли фестиваль, выставка и кинопоказ.

Так, в рамках фестиваля "Лето в Москве" на сотнях городских площадок продолжаются культурные спортивные и познавательные активности. Кроме того, в ГМИИ имени Пушкина можно посетить выставку "Подруги. К юбилею Варвары Степановой", а в летнем кинотеатре в саду имени Баумана – показ фильма "Не могу сказать "Прощай".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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