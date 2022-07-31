В Парке Горького стартует ретро-ралли "Столица"

В Парке Горького сегодня стартует ретро-ралли "Столица" в рамках одноименного фестиваля.

Какие раритетные машины прибыли на старт и есть интересные экземпляры? По какому маршруту они поедут? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

