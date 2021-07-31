"Лужникам" исполнилось 65 лет

Спорткомплексу "Лужники" 31 июля исполнилось 65 лет. О первом рекорде прославленной площадки напомнил Сергей Собянин в социальной сети ВКонтакте.



Четыре крупных объекта спорткомплекса строители возвели всего за 450 дней. Это быстро даже для нынешнего времени. После 90-х назрела необходимость масштабной реконструкции, которую и начали в 2013 году. Исторический фасад удалось сохранить, а внутреннее содержание полностью обновить. Теперь это один из лучших стадионов мира. И строительство продолжается. Сейчас на территории уже 22 спортивных объекта. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

