ВДНХ исполняется 82 года

Главная выставка страны отмечает День рождения. 1 августа ВДНХ исполнится 82 года. Однако праздничные мероприятия уже идут.

Заезд ретро-автомобилей, мастер-классы, экскурсии, концерты. Чем заняться на празднике – в эфире телеканала Москва 24.

