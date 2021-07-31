ВДНХ отмечает День рождения

Главная выставка страны отмечает День рождения. 1 августа ВДНХ исполнится 82 года. Однако праздничные мероприятия уже начались.

Заезд ретро-автомобилей, мастер-классы, экскурсии, концерты. О самых интересных событиях – в сюжете телеканала Москва 24.

