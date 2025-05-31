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31 мая, 19:40

События

"День соседа" отметили в Бутырском районе

"День соседа" отметили в Бутырском районе

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Тут все свои: 31 мая в креативном пространстве "Хлебозавод № 9" прошел "День соседа". Главная цель масштабного фестиваля – возродить традиции дружеских посиделок и культуру добрососедства.

Территорию площадки разделили на восемь тематических зон, чтобы каждый посетитель нашел занятие по душе и настроению. Детей ждали игротека, кукольный театр и мастер-классы. Для любителей активного досуга прошли турниры по пинг-понгу, лото и шахматам, занятия пилатесом, йогой и растяжкой. Кроме того, гости могли приобрести на маркете одежду, украшения и косметику, обменяться книгами и растениями, а также помочь животным из приютов.

О том, как по-соседски собираются, общаются и веселятся горожане, узнали ведущие Москвы онлайн Татьяна Сальникова и Полина Ермолаева.

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