31 мая, 21:00Город
Ливень вызвал сильное подтопление на Клязьминской улице
Ливень вызвал сильное подтопление на Клязьминской улице в Москве. Дождевая канализация не справилась с потоком, и десятки машин оказались под водой.
На Люсиновской улице загорелась кровля здания. Пожарным удалось ликвидировать возгорание. По данным МЧС, пожар случился в здании, которое сейчас находится на реконструкции.
Различные товары из рыбы и морепродуктов можно найти на площадках фестиваля "Москва на волне. Рыбная неделя". Ассортимент там успели оценить более трех миллионов человек. Гости фестиваля могут купить корюшку, треску, черноморскую барабульку и живые мидии.
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