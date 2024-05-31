Ливень вызвал сильное подтопление на Клязьминской улице в Москве. Дождевая канализация не справилась с потоком, и десятки машин оказались под водой.

На Люсиновской улице загорелась кровля здания. Пожарным удалось ликвидировать возгорание. По данным МЧС, пожар случился в здании, которое сейчас находится на реконструкции.

Различные товары из рыбы и морепродуктов можно найти на площадках фестиваля "Москва на волне. Рыбная неделя". Ассортимент там успели оценить более трех миллионов человек. Гости фестиваля могут купить корюшку, треску, черноморскую барабульку и живые мидии.

Об этих и других новостях – в эфире телеканала Москва 24.