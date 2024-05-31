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31 мая, 18:15

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Меньшее количество московских водоемов будут открыты для отдыхающих в 2024 году

Меньшее количество московских водоемов будут открыты для отдыхающих в 2024 году

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В 2024 году мест, разрешенных для купания, будет меньше чем в предыдущем. Безопасно поплавать можно только в Большом городском и Тропаревском прудах, а также в Черном озере.

Часть территорий для отдыха в этом году закрыты на реконструкцию. Среди них – "Пионерский пруд", Воробьевская набережная Москвы-реки, Кировская и Строгинская поймы, пруд "Быково болото", Путяевский пруд № 1, Серебряный бор-2 и 3 и Школьное озеро.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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