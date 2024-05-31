Мемориал погибшим бойцам бригады "Каскад" открыли в столице

В Москве открыли мемориал погибшим бойцам бригады беспилотной авиации ГРОМ "Каскад". Подразделение создали во время сражений за Мариуполь в марте 2022 года.

Добровольцы принимали активное участие в сражениях, используя все доступные беспилотники российской армии. На счету "Каскада" тысячи спасенных жизней военнослужащих и мирных людей.

В церемонии открытия принял участие артист Родион Газманов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

