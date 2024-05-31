31 мая, 13:30Город
Столичные власти разрешили купание в четырех городских зонах
Жаркий период начался в Москве раньше обычного, поэтому столичные власти уже разрешили купание в четырех местах. Среди них – Большой городской пруд, Черное озеро, Тропаревский пруд и водоем в Зеленограде.
Как отметил представитель Роспотребнадзора по Москве Алексей Худобородов, перед стартом летнего сезона сотрудники ведомства провели отбор проб воды во всех купальных и некупальных водоемах столицы. Места, которые не соответствуют санитарным нормам, пометили запрещающими флагами.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.