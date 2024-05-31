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31 мая, 13:30

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Столичные власти разрешили купание в четырех городских зонах

Столичные власти разрешили купание в четырех городских зонах

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Жаркий период начался в Москве раньше обычного, поэтому столичные власти уже разрешили купание в четырех местах. Среди них – Большой городской пруд, Черное озеро, Тропаревский пруд и водоем в Зеленограде.

Как отметил представитель Роспотребнадзора по Москве Алексей Худобородов, перед стартом летнего сезона сотрудники ведомства провели отбор проб воды во всех купальных и некупальных водоемах столицы. Места, которые не соответствуют санитарным нормам, пометили запрещающими флагами.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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