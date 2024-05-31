Движение транспорта закроют на нескольких набережных Москвы 1 июня

В субботу, 1 июня, в столице пройдет масштабный забег "Зеленый марафон". В связи с этим временно закроют движение на нескольких набережных и улицах в центре города.

Так, до 18:00 нельзя будет проехать по Большому Москворецкому мосту, Ильинке, Варварке и Москворецкой улице. Закроют для движения Васильевский спуск, Новую и Старую площади.

Ограничения коснутся улиц Хамовнический Вал, Лужники, Болотной, Садовнической и ряда других. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

