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31 мая, 07:15

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Движение транспорта закроют на нескольких набережных Москвы 1 июня

Движение транспорта закроют на нескольких набережных Москвы 1 июня

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В субботу, 1 июня, в столице пройдет масштабный забег "Зеленый марафон". В связи с этим временно закроют движение на нескольких набережных и улицах в центре города.

Так, до 18:00 нельзя будет проехать по Большому Москворецкому мосту, Ильинке, Варварке и Москворецкой улице. Закроют для движения Васильевский спуск, Новую и Старую площади.

Ограничения коснутся улиц Хамовнический Вал, Лужники, Болотной, Садовнической и ряда других. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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