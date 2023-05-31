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Сабуровский автомобильный мост в Москве откроют осенью 2023 года

Сабуровский автомобильный мост в Москве откроют осенью 2023 года

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Сабуровский автомобильный мост, являющийся важной частью Московского скоростного диаметра (МСД), откроют осенью 2023 года. Об этом сообщила пресс-служба Депстроя.

Мост соединит два округа Москвы – Южный и Юго-Восточный. Возведение этого сооружения в указанном месте планировалось давно, так как находящиеся рядом столичные районы Печатники и Москворечье-Сабурово не имели прямого автомобильного сообщения. Всего в этих районах проживают более 165 тысяч человек.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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