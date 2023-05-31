15:45Город
Коммунальный флот вышел на дежурство по Москве-реке
С началом навигации в Москве на дежурство вышел уникальный коммунальный флот. Сотрудники очищают акваторию и поддерживают нормальное состояние воды. Известно, что с начала мая собрано 150 тонн мусора.
В период паводка основная часть коммунальных судов дежурила вблизи шлюзов. Они поднимали поваленные деревья и сухостой. Теперь специалисты собирают мусор на поверхности, ликвидируют загрязнения и иловый осадок.
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