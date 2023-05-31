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Коммунальный флот вышел на дежурство по Москве-реке

Коммунальный флот вышел на дежурство по Москве-реке

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С началом навигации в Москве на дежурство вышел уникальный коммунальный флот. Сотрудники очищают акваторию и поддерживают нормальное состояние воды. Известно, что с начала мая собрано 150 тонн мусора.

В период паводка основная часть коммунальных судов дежурила вблизи шлюзов. Они поднимали поваленные деревья и сухостой. Теперь специалисты собирают мусор на поверхности, ликвидируют загрязнения и иловый осадок.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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