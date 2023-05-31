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Новости часа: стартовало благоустройство улицы Шаболовка в формате "от дома до дома"

Новости часа: стартовало благоустройство улицы Шаболовка в формате "от дома до дома"

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Стартовало благоустройство улицы Шаболовка в формате "от дома до дома". Об этом рассказал заммэра Москвы Петр Бирюков.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поддержал идею депутатов о снижении скорости электросамокатов до 15 километров в час. Об этом сообщили в ведомстве.

Более 100 старых домов расселили в Москве с начала года по программе реновации. Об этом заявил заммэра Андрей Бочкарев.

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