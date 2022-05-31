Москвичам рассказали, что можно купить на фестивале "Рыбная неделя"

На площадках гастрономического фестиваля "Рыбная неделя в Москве" можно купить свежую, копченую, соленую и замороженную рыбу из самых разных российских регионов.

На окружных площадках фестиваля представлена продукция из Сибири и с Дальнего Востока, полуфабрикаты по оригинальным рецептам, а также множество видов котлет, биточков и шашлычков из рыбы и морепродуктов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.