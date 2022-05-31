Трафик на дорогах столицы в дневное время составил 6 баллов

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) оценивает трафик в Москве в 6 баллов. Скорость придется сбросить на Нижегородской эстакаде.

Плотный поток сформировался на улице Сущевский Вал. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

