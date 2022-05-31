Десять поликлиник планируется открыть в Москве в 2022 году

Десять поликлиник планируется открыть в Москве в этом году. Об этом сообщил департамент строительства.

Свыше 40% месячной нормы осадков может выпасть за сутки в Москве, заявили в комплексе городского хозяйства.

Вооруженные силы России с начала спецоперации уничтожили 184 самолета и свыше тысячи беспилотников. Об этом рассказали в МО РФ.