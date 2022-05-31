Плотное движение автомобилей зафиксировали на МКАД

Движение автомобилей на улице Нижняя Масловка достаточно плотное в эти минуты. Из-за этого водители вынуждены сбросить скорость.

Также загружен 69-й километр МКАД. Там машины в обоих направлениях движутся в плотном потоке. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.