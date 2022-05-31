Мост в виде цепочки зеркальных сфер появится в "Москва-Сити"

В "Москва-Сити" появится мост в виде стеклянных бус. Он соединит общественную зону транспортно-пересадочного узла и МФК "IQ-квартал".

Проект разработан главными архитекторами Москвы Сергеем Кузнецовым и Дмитрием Суховым. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

