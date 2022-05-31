Первые дома по программе реновации начали расселять в Южном Тушине

В Южном Тушине расселяют первые дома по программе реновации.

Число самозанятых в Москве превысило миллион человек. Об этом заявил Сергей Собянин.

Эмбарго на газ из РФ не будет обсуждаться в рамках следующего пакета санкций ЕС, сообщил канцлер Австрии Карл Нехаммер.

