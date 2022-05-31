В Москве в 2022 году приведут в порядок 66 парков и скверов

До конца года в Москве приведут в порядок 66 парков и скверов. Во многих из них появятся экотропы, велодорожки и спортивные площадки.

Так, работы идут на двух участках в парке Яуза. Там планируют открыть игровой ручей, сцену с амфитеатром и даже панда-парк. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.