ЦОДД оценил трафик в Москве в 4 балла

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) оценивает трафик в Москве в 4 балла. Скорость придется сбросить на внутренней стороне МКАД.

Плотный поток сформировался на Алтуфьевском шоссе. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

