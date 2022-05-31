Москвичи выберут название площади у посольства США. Варианты так или иначе связаны с событиями в Донбассе.

Это такой своеобразный ответ Западу, где улицы и площади возле российской дипмиссии переименовывают в честь киевского режима или оппозиционных лидеров.

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