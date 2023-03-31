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Более сотни транспортных тоннелей приведут в порядок в Москве до конца апреля

Более сотни транспортных тоннелей приведут в порядок в Москве до конца апреля

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До конца апреля в столице приведут в порядок более сотни транспортных тоннелей. Их очистят от скопившейся за зиму копоти и грязи. Для этого используют коммунальные машины со специальными щетками. Сначала нанесут раствор, а затем промоют мощным напором воды.

Генеральная уборка пройдет, в том числе, в таких крупных тоннелях как Северо-Западный, Лефортовский, Таганский, Арбатский и Гагаринский. Как рассказал заммэра Москвы Петр Бирюков, работы будут проводить только по ночам, чтобы не создавать заторов и не мешать водителям.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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