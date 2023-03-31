В Москве завершили строительство спортивно-тренировочного комплекса "Динамо"

Строительство спортивно-тренировочного комплекса "Динамо" в Москве завершено. Об этом рассказали в Мосгосстройнадзоре, сотрудники которого провели итоговую выездную проверку 31 марта.

Большой комплекс, площадь которого превышает 30 тысяч квадратных метров, откроется для посетителей в апреле. В нем можно будет проводить соревнования, заниматься футболом, гимнастикой, баскетболом и единоборствами. На кровле здания смотровая площадка, откуда открывается вид на Петровский парк.

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