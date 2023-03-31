Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13:45

Спорт

В Москве завершили строительство спортивно-тренировочного комплекса "Динамо"

В Москве завершили строительство спортивно-тренировочного комплекса "Динамо"

Новости часа: в Кремле назвали опасной дискуссию в ЕС об отправке миротворцев на Украину

Собянин: производимые в "Руднево" беспилотные системы будут востребованы в ряде отраслей

Собянин открыл в Некрасовке новую школу на 550 учеников

Новости часа: электробусы в Москве за 5 лет перевезли 300 млн пассажиров

Все автопарки такси и каршеринга столицы могут перевести на электромобили

Новости часа: выпуск беспилотников начался в индустриальном парке "Руднево"

Новости часа: второй для Москвы электробусный парк откроют в Митине

Собянин: в индустриальном парке "Руднево" начат выпуск гражданских беспилотников

Новости часа: Собянин рассказал о новых маршрутах электробусов в столице

Строительство спортивно-тренировочного комплекса "Динамо" в Москве завершено. Об этом рассказали в Мосгосстройнадзоре, сотрудники которого провели итоговую выездную проверку 31 марта.

Большой комплекс, площадь которого превышает 30 тысяч квадратных метров, откроется для посетителей в апреле. В нем можно будет проводить соревнования, заниматься футболом, гимнастикой, баскетболом и единоборствами. На кровле здания смотровая площадка, откуда открывается вид на Петровский парк.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городспортвидеоИван Князев
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика