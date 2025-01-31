Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

31 января, 17:15

Город

Москвичам рассказали, где отметить китайский Новый год

Москвичам рассказали, где отметить китайский Новый год

Новости часа: Собянин рассказал, каким будет цирк на проспекте Вернадского

"Мой район. Новости": в Отрадном открылась новая бесплатная парковка

В Москве представили лучшие практики развития промышленности

Москвичи прислали кадры с нарциссами в парке Дружбы

В Москве начали убирать улицы по весеннему регламенту

Новости часа: Собянин рассказал об уникальной концепции цирка на проспекте Вернадского

В Коммунарке осенью откроют новый выезд на Калужское шоссе

Собянин рассказал, каким будет цирк на проспекте Вернадского после реконструкции

Новости часа: платформой "Электронный дом" пользуются более 2,1 млн человек – Собянин

В Москве проходит фестиваль "Китайский Новый год", который охватил 20 площадок. Завтра, 1 февраля, в центре города состоятся танцы драконов и львов, зазвучат барабаны, а гости смогут попробовать традиционные китайские блюда, включая утку по-пекински и пирожки баоцзы.

Центральной площадкой стала Манежная площадь, украшенная в китайском стиле. Фестиваль продлится до 9 февраля, а в эти выходные на Тверском бульваре пройдут шоу Великой Китайской змеи и выставка плюшевых панд.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городфестиваливидеоНаталия ШкодаРоман КарловАнастасия Налетова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика