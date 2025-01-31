31 января, 17:15Город
Москвичам рассказали, где отметить китайский Новый год
В Москве проходит фестиваль "Китайский Новый год", который охватил 20 площадок. Завтра, 1 февраля, в центре города состоятся танцы драконов и львов, зазвучат барабаны, а гости смогут попробовать традиционные китайские блюда, включая утку по-пекински и пирожки баоцзы.
Центральной площадкой стала Манежная площадь, украшенная в китайском стиле. Фестиваль продлится до 9 февраля, а в эти выходные на Тверском бульваре пройдут шоу Великой Китайской змеи и выставка плюшевых панд.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.