Москвичам рассказали, где отметить китайский Новый год

В Москве проходит фестиваль "Китайский Новый год", который охватил 20 площадок. Завтра, 1 февраля, в центре города состоятся танцы драконов и львов, зазвучат барабаны, а гости смогут попробовать традиционные китайские блюда, включая утку по-пекински и пирожки баоцзы.

Центральной площадкой стала Манежная площадь, украшенная в китайском стиле. Фестиваль продлится до 9 февраля, а в эти выходные на Тверском бульваре пройдут шоу Великой Китайской змеи и выставка плюшевых панд.

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