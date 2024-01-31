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31 января, 20:00

Город

Новая школа в районе Тропарево-Никулино откроется в 2025 году

Новая школа в районе Тропарево-Никулино откроется в 2025 году

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Учебный корпус школы № 1329 строят в районе Тропарево-Никулино. Новое образовательное учреждение на 400 мест появится на улице Никулинская. Для жителей вблизи развивают социальную и транспортную инфраструктуру, а также благоустраивают дворы и улицы.

Жителей столицы предупредили о ледяном дожде и гололеде в столице ночью 1 февраля. В связи с этим в Москве действует оранжевый уровень погодной опасности. Дептранс призвал водителей быть аккуратнее на дорогах и избегать маневров.

Почти 1,5 тысячи электробусов курсируют на данный момент по дорогам Москвы. Столичный регион также стал лидером в Европе по числу подобных экологичных транспортных средств.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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