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Новости

31 января, 18:15

Город

Новости часа: в Москве усилили контроль безопасности на водных объектах

Новости часа: в Москве усилили контроль безопасности на водных объектах

Москвичей призвали быть осторожнее на дорогах из-за приближающегося ледяного дождя

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о развитии района Тропарево-Никулино

Первый этап капремонта здания РАН в столице завершится в 2025 году

Барельефы Чижевского подворья начнут реставрировать в скором времени

Собянин: улучшаем социальную и транспортную инфраструктуру Тропарево-Никулина

В Москве расширили возможности проекта "Цифровая реанимация"

Новости часа: Собянин рассказал о втором этапе программы реконструкции поликлиник

Детей весом от 500 граммов выхаживают в перинатальном центре "Коммунарки"

ММКЦ "Коммунарка" стал одним из пяти якорных центров онкологической помощи

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Спасатели усилили контроль безопасности на водоемах столицы из-за оттепели. Об этом сообщили в комплексе городского хозяйства Москвы.

Смарт-технологией поиска утечек уже оборудовали почти семь тысяч тепловых пунктов Москвы. Об этом рассказал заммэра Петр Бирюков.

На уроках труда ученики с 5 по 9 класс будут изучать робототехнику и 3D-моделирование. Это данные Минпросвещения РФ.

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городпогодабезопасностьобразованиеобществовидеоЕкатерина Фоменко
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