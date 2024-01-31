Новости часа: в Москве усилили контроль безопасности на водных объектах

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Спасатели усилили контроль безопасности на водоемах столицы из-за оттепели. Об этом сообщили в комплексе городского хозяйства Москвы.

Смарт-технологией поиска утечек уже оборудовали почти семь тысяч тепловых пунктов Москвы. Об этом рассказал заммэра Петр Бирюков.

На уроках труда ученики с 5 по 9 класс будут изучать робототехнику и 3D-моделирование. Это данные Минпросвещения РФ.