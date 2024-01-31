Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

31 января, 17:45

Город

Первый этап капремонта здания РАН в столице завершится в 2025 году

Первый этап капремонта здания РАН в столице завершится в 2025 году

Барельефы Чижевского подворья начнут реставрировать в скором времени

Собянин: улучшаем социальную и транспортную инфраструктуру Тропарево-Никулина

В Москве расширили возможности проекта "Цифровая реанимация"

Новости часа: Собянин рассказал о втором этапе программы реконструкции поликлиник

Детей весом от 500 граммов выхаживают в перинатальном центре "Коммунарки"

ММКЦ "Коммунарка" стал одним из пяти якорных центров онкологической помощи

Новости часа: Собянин рассказал о втором этапе программы реконструкции поликлиник

Новости часа: два спорткомплекса построят на территории бывшей промзоны Карачарово

Мосгорнаследие и фонд Академии художеств показали, как реставрируют барельефы

Первый этап капремонта здания РАН на Ленинском проспекте завершится в 2025 году. Об этом рассказали в компании "Единый заказчик".

Работать на знаковых объектах в Москве – не первый опыт для организации. Среди возведенных за последнее время зданий – корпус Третьяковской галереи на Кадашевской набережной.

Новый корпус Третьяковки планируют открыть осенью 2025 года. Площадь музея составит 35 тысяч квадратных метров. Там будет не только картинная галерея, но и фотоархив.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городвидеоРоман КарловКсения Чепенко
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика