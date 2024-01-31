Первый этап капремонта здания РАН в столице завершится в 2025 году

Первый этап капремонта здания РАН на Ленинском проспекте завершится в 2025 году. Об этом рассказали в компании "Единый заказчик".

Работать на знаковых объектах в Москве – не первый опыт для организации. Среди возведенных за последнее время зданий – корпус Третьяковской галереи на Кадашевской набережной.

Новый корпус Третьяковки планируют открыть осенью 2025 года. Площадь музея составит 35 тысяч квадратных метров. Там будет не только картинная галерея, но и фотоархив.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.